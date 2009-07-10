Выполнение договоренностей с МВФ будет мониторить комитет

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ возглавит мониторинговый комитет для имплементации договоренностей, достигнутых в ходе работы миссии Международного валютного фонда в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы договорились о необходимости создания мониторингового комитета высокого уровня, который по общему согласию поручено возглавить мне, и в состав которого войдут представители Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономики и представители Президента», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, работа комитета будет заключаться в обеспечении надлежащей прозрачности, четкости в организации процесса имплементации договоренностей, достигнутых в результате второго пересмотра программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

«Второй важной функцией комитета будет обеспечение надлежащей качественной коммуникации среди участников процесса и Международным валютным фондом», - добавил он.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что правительство рассматривает создание мониторингового комитета как важный инструмент для достижения и соблюдения консенсуса, необходимого для имплементации договоренностей с МВФ.