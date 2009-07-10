Экс-зампред НБУ: Нацбанк борется с инфляцией...

Украинская национальная валюта не имеет оснований для укрепления, поскольку в Украине на сегодня наблюдается процесс стагфляции (состояние экономики, характеризующееся застоем, ростом инфляции и увеличением уровня безработицы – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО.

По его словам, на сегодня Нацбанк продолжает борьбу с инфляцией, в то время, когда в других европейских странах борются с высоким уровнем безработицы и остановкой производства. Вместе с этим, эксперт указал на то, что борьба с инфляцией в Украине осуществляется методом жесткой монетарной политикой – денежным голодом.

Данные методы борьбы с инфляцией закреплены в Меморандуме, который правительство согласовало с Международным валютным фондом в рамках предоставления Украине стабилизационного кредита.

«Национальный банк ведет себя инертно по отношению как к банковской системе, так и по отношению к экономике: он не рефинансирует коммерческие банки…, он объявляет ставку (учетную – УНИАН), но не обеспечивает деньгами на рефинансирование ни короткими, ни длинными. Цены их (кредитов - УНИАН), длительности и возможности получения (рефинансирования – УНИАН) никто не знает», - отметил он. На сегодня не важно, какой в Украине уровень инфляции, поскольку в экономике действуют неправильно заложенные механизмы руководства, считает эксперт. "Меморандум МВФ мы приняли за модель руководства в ситуации", - отметил он.

Кроме того, С.ЯРЕМЕНКО считает, что в случае, если МВФ будет задерживать или приостанавливать перечисление Украине последующих траншей, это психологически будет влиять на девальвацию гривни.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. Долл. США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

31 марта Верховная Рада рассматривала пакет законопроектов, которые позволяют получить второй транш кредита МВФ. Так, ВР приняла законы об увеличении ставок акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия. В то же время парламент отказался включить в повестку дня три законопроекта, предложенных правительством. В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» убытка от реализации импортного газа 2009 года (№4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217). Принятие этих законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.