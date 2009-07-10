Говорить об улучшении ситуации в банковской системе пока рано

Говорить об улучшении ситуации в банковской системе преждевременно, поскольку макроэкономические показатели в стране и в ряде отраслей экономики продолжают ухудшаться, что приводит к значительному снижению качества активов банков и получению существенных убытков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", таковы результаты пересмотра агентством рейтингов надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенных ранее украинским банкам.

В то же время общая динамика рейтингов банковских депозитов (практически неизменное количество банков с высокими рейтингами надежности) свидетельствует об определенной стабилизации ситуации в банковской системе и увеличении притока депозитов.

Как отметили в агентстве, незначительное увеличение количества рейтингов депозитов банков с наивысшей и высокой степенью надежности свидетельствует об определенной стабилизации в банковской системе за последние 2 месяца, но говорить об улучшении преждевременно.

По информации "Кредит-Рейтинга", большинство банков (33) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов - рейтинг "3". Оценку "5" (наивысшая надежность) имеют 8 банковских учреждений. Количество банков с рейтингом "4" (высокая надежность) увеличилось с 10 до 11. Надежность банковских вкладов двух банков находится на уровне ниже среднего - оценка "2" (невысокая надежность). По сравнению с апрелем, количество банков, имеющих наивысшую и высокую надежность, практически не изменилось.

Как отметили в агентстве, количество банков со средней надежностью уменьшилось на 6 в связи с переводом 1 банка в более высокую категорию и приостановкой рейтингов депозитов 5 банков. Резкое сокращение банков с надежностью вкладов ниже среднего объясняется отзывом 22 рейтингов банков, прекративших предоставлять агентству информацию о состоянии дел в этих финансовых учреждениях. Из этого количества банков в 11 была введена временная администрация.

На сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыли 17 банковских учреждений.