Беларусь просит ЕС о финансовой поддержке

Беларусь запросила у ЕС финансовую поддержку, сообщил в интервью государственному агентству "Белта" министр финансов республики Андрей Харковец, передает РИА Новости.

"Недавно было направлено в адрес Евросоюза обращение с просьбой о финансовой поддержке, - заявил Харковец. - Мы не запрашивали конкретные суммы. В ЕС есть механизм оказания макроэкономического финансирования. Оно увязано с работой МВФ в государствах, которые запрашивают такую поддержку".

По словам министра, для расширения источников привлечения финансовых ресурсов республика в перспективе планирует выход на международные финансовые рынки. "Нами проводится постоянный мониторинг ситуации, который показывает, что в настоящее время для стран с аналогичными кредитными рейтингами еще не сформировались приемлемые условия для заимствований", - сказал он.

В ближайшее время министерство финансов Беларусь ожидает получить ответ от ЕС о возможности получения финансовой поддержки, сообщил Харковец.