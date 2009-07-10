Доллар в банках подешевел

С 6 по 10 июля средний курс покупки доллара в украинских банках уменьшился на 13 коп. и сегодня составляет 7,69 грн./долл., продажи – на 14 коп. – до 7,76 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро уменьшился на 18 коп. – до 10,79 грн./евро, продажи – на 23 коп. – до 10,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках с 6 по 10 июля почти не изменился и составляет сегодня 0,2312/0,2495 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки сегодня покупают доллары в среднем на 11 коп. дешевле, чем 6 июля, – по 7,69 грн./долл., продают – на 15 коп. дешевле – по 7,75 грн./долл.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,72 грн./евро (уменьшился на 14 коп.), продажи – 10,89 грн./евро (на 23 коп.).

Курс покупки российского рубля в киевских банках с начала недели уменьшился незначительно и составляет в среднем 0,2296/0,2513 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,65/7,75 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,78 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,75 грн., евро – 10,75/10,89 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 10 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6224, к евро – 10,663738, к российскому рублю – 0,23904.