НБУ определил периодичность валютных интервенций
15:40, 10 июля 2009Финансы
1
В третьем квартале
Национальный банк Украины определил периодичность валютных интервенций на межбанковском валютном рынке в третьем квартале текущего года.
Это предусмотрено постановлением правления НБУ (№382 от 2 июля т.г.) «О валютных интервенциях Национального банка Украины в ІІІ квартале 2009 года», выдержка из которого размещена на официальном сайте регулятора.
Согласно постановлению, по единому курсу интервенции будут проводиться каждый понедельник, а во вторник и четверг – в зависимости от ситуации на валютном рынке. В форме валютных аукционов – каждую среду в долларах США, в пятницу – в других валютах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter