НБУ определил периодичность валютных интервенций

Национальный банк Украины определил периодичность валютных интервенций на межбанковском валютном рынке в третьем квартале текущего года.

Это предусмотрено постановлением правления НБУ (№382 от 2 июля т.г.) «О валютных интервенциях Национального банка Украины в ІІІ квартале 2009 года», выдержка из которого размещена на официальном сайте регулятора.

Согласно постановлению, по единому курсу интервенции будут проводиться каждый понедельник, а во вторник и четверг – в зависимости от ситуации на валютном рынке. В форме валютных аукционов – каждую среду в долларах США, в пятницу – в других валютах.