«Сведбанк» и «Сведбанк Инвест» привлекли 33 млн. долл.

«Сведбанк» и «Сведбанк Инвест» привлекли от материнского банка Swedbank AB (Швеция) средства на условиях субординированного долга сроком на 5 лет на общую сумму 33 млн. долл. Об этом говорится в сообщении «Сведбанк», переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что соответствующие разрешения на зачисление указанных средств в капитал банков предоставила Комиссия Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.

И. о. председателя правления АО «Сведбанк» Райнер МЮЛЛЕР-ХАНКЕ подчеркивает, что увеличение уровня капитализации украинских дочерних компаний Swedbank AB укрепит финансовую стабильность двух банков, усилит конкурентные позиции на рынке и позволит эффективно противостоять негативному влиянию кризисных явлений.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Сведбанк» (г. Киев) основано в 1991 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 15,137 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,994 млрд. грн., обязательства – 12,983 млрд. грн., собственный капитал – 2,154 млрд. грн., уставный капитал – 2,159 млрд. грн.

99,9978% акций банка принадлежат Swedbank (Швеция).

Первый квартал 2009 года «Сведбанк» закончил с убытком 168 млн. грн.

По итогам 2008 года банк получил прибыль 39,6 млн. грн.

ЗАО «Сведбанк Инвест» (г. Киев) работает на рынке банковских услуг с 1996 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 5,332 млрд. грн., обязательства – 4,711 млрд. грн., собственный капитал - 621,380 млн. грн., уставный капитал - 381,997 млн. грн.

100% акций ЗАО «Сведбанк Инвест» владеет «Сведбанк», который принадлежит Swedbank AB (Швеция).

В I квартале 2009 года банк получил прибыль в 3,099 млн. грн., в 2008 году - 143,826 млн. грн.