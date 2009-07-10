Геец: западные кредиторы заинтересованы в реструктуризации

Западные кредиторы заинтересованы в проведении реструктуризации задолженности украинских банков.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал академик НАНУ, член Совета Национального банка Украины Валерий ГЕЕЦ.

По его словам, проведение реструктуризации внешней задолженности является условием, выполнение которого позволит избежать обострения ситуации в банковском секторе Украины.

«Если нам удастся серьезно реструктуризировать наши погашения, то очень глубоких обострений не следует ожидать», - сказал В.ГЕЕЦ.

Он подчеркнул, что западным кредиторам, по сути, выгодно проводить реструктуризацию задолженности украинских банков, так как Украина остается перспективным рынком и, таким образом, хорошим источником прибыли.

«Экономически это (реструктуризация – УНИАН) им выгодно, потому что в свое время они здесь заработали основную прибыль, - не только в Украине, но и в других странах, - и поэтому в ожидании стабильности здесь перспективы для заработка прибыли останутся достаточно большими и в будущем, – отметил академик. - Поэтому они будут заинтересованы. Конечно, они (западные кредиторы) будут максимально стараться использовать местные ресурсы, но в случае обострения они будут давать необходимые средства».

Эксперт также высказал мнение, что до конца года количество банков с временной администрацией увеличиваться не будет, при этом активизируются процессы слияний и поглощений в банковском секторе.

«Скорее всего, нужно ожидать процесса реструктуризации банковского сектора, и часть банков будет продаваться, а другая часть будет поглощаться», - считает В.ГЕЕЦ.

Что касается влияния на ситуацию в банковской системе приближающихся президентских выборов, то, по его мнению, здесь основной риск связан с возможным ускорением инфляции и девальвации национальной валюты.

«Если будет стремительно расти инфляция («хорошо, если будет 15%», - озвучил свой прогноз относительно показателя инфляции по итогам 2009 года академик), если будет проходить девальвация и все то, что с этим (с выборами – УНИАН) связано, то тогда это будет негативом», - сказал член Совета НБУ.

Что касается ситуации в экономике в целом, В.ГЕЕЦ считает, что можно говорить о некоторой стабилизации, при этом осенью возможно обострение, которого все же можно избежать, имея резерв в 2-3 млрд. долл.

«Большой вспышки можно избежать. Обострение будет, но вспышки можно избежать. Если правительство найдет дополнительных 2-3 млрд. долл. на осень, то, я думаю, этого было бы достаточно, чтобы удержать ситуацию под контролем, а это очень важно», - отметил В.ГЕЕЦ.