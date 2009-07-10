НБУ отмечает всплеск спроса на иностранную валюту

Национальный банк Украины отмечает всплеск спроса на иностранную валюту в конце июня, что сопровождалось соответствующими изменениями курса гривни. Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, с целью уравновесить ситуацию на валютном рынке и уменьшить ситуативный дефицит иностранной валюты НБУ активизировал валютные интервенции на межбанке.

Кроме того, с начала июля состоялось три аукциона по продаже валюты для населения с целью погашения валютных кредитов, на которых было продано 19,65 млн. долл. США и почти 15 тыс. евро.

«В результате задействованных мер на валютном рынке сформировался тренд на курсовое усиление гривни: на межбанковском рынке гривня относительно доллара США подорожала с 7,68 грн./долл. США до 7,64 грн./долл. США, на наличном его сегменте курс гривни по продаже долларов США укрепился с 7,84 грн./долл. США до 7,76 грн./долл. США», - отмечено в сообщении.

С начала июля состоялось и укрепление официального курса гривни к основным валютам: к доллару США - на 0,1% - до 7,6224 грн./долл., к евро - на 0,85% - до 10,66 грн./євро, а к российскому рублю - на 2,51% - до 2,39 грн./10 рублей.