В «Кредитпромбанке» уволен Лычкатый

Наблюдательный совет ОАО «Кредитпромбанк» 7 июля принял решение об освобождении Леонида ЛЫЧКАТОГО от должности заместителя председателя правления - директора департамента безопасности и мониторинга активов банка.

Об этом сообщается на официальном сайте ГКЦБФР.

Согласно сообщению, Л. ЛЫЧКАТЫЙ также освобожден от исполнения обязанностей члена правления банка досрочно с 8 июля по собственному желанию. Должность члена правления он занимал с 2000 г. Акциями банка не владеет.

Справка УНИАН. ОАО "Кредитпромбанк" является правопреемником ООО "Инкомбанк-Украина", созданного в 1997 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составили 13,55 млрд. грн., обязательства – 11,954 млрд. грн., собственный капитал – 1,596 млрд. грн., уставный капитал – 1,350 млрд. грн.

В первом квартале т.г. «Кредитпромбанк» (г. Киев) сократил чистую прибыль в 5,5 раза, по сравнению с первым кварталом 2008 года, – до 2,142 млн. гривен.

Основными акционерами банка являются: компания Homertron Trading Limited (Ирландия) - 34,0038%, гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС - 6,6929%, опосредованное участие – 72,5875%, Fintest Holding Limited (Кипр) - 38,5837%.