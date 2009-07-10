Межбанк: доллар подрос

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6580/7,6730, к 12:00 цены незначительно снизились - 7,6575/7,6675. А к закрытию ценовые уровни ушли вверх - 7,6720/7,6820 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:15 НБУ объявил о проведении аукциона по продаже швейцарских франков по курсу – 7,0100.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2374/0,2382, к 12:00 цены снизились 0,2372/79. К закрытию торгов цены понизились 0,2365/0,2373. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6300 (+0,8025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в достаточно широком диапазоне 1,3879/1,4001. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6360/10,6715, к 12:00 сузился спрэд 10,6455/10,6645. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,6590/10,6805.