Финрезультат предприятий Украины уменьшился

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-мае 2009 года против января-мая 2008 года уменьшился на 82% - до 9 млрд. 672,8 млн. грн., против января-апреля 2009 года вырос на 10,4%.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, прибыль от обычной деятельности до налогообложения за указанные периоды, соответственно, уменьшилась на 19,6% и увеличилась на 18,3%, убытки - выросли в 3 раза и на 20,1%.

По данным Госкомстата, в январе-мае т.г. прибыль получили 54,4% всех предприятий страны - они завершили период с финрезультатом 55 млрд. 491,3 млн. грн.

С убытком январь-май т.г. завершили 45,6% предприятий Украины, их финрезультат составил 45 млрд. 818,5 млн. грн.

В январе-мае т.г. против аналогичного периода 2008 года доля убыточных предприятий Украины увеличилась на 11,4 п. п., против января-апреля 2009 года - уменьшилась на 0,5 п. п.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2008 году против 2007 года уменьшился на 57,4% или на 77 млрд. 987 млн. грн. - до 57 млрд. 910,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, в 2008 году прибыль получили 66,1% всех предприятий страны - они завершили 2008 год с финрезультатом 140 млрд. 934,2 млн. грн. С убытком прошлый год завершили 33,9% предприятий Украины, их финрезультат составил 83 млрд. 024 тыс. грн.