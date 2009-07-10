Еврокомиссия увеличит поддержку Средиземноморья

Еврокомиссия увеличит на 72 млн. евро поддержку проектов в рамках Союза для Средиземноморья.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, эти средства будут выделены на протяжении 2009-2010 годов на проекты, определенные как приоритетные, такие как очистка Средиземного моря, создание морских переправ и сухопутных автобанов, развитие альтернативных источников энергетики, высшее образование, исследования, поддержка инвестиций в бизнес.

Таким образом, общий бюджет, предусмотренный на эти цели с июля 2008 года, составит 90 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, Союз для Средиземноморья был официально основан 1 июля 2008 года как новая программа Евросоюза по сотрудничеству с южными соседями ЕС, странами, которые относятся к Средиземноморскому региону.

Союз для Средиземноморья, кроме усиления политического сотрудничества, также предусматривает осуществление за счет поддержки ЕС и привлечения инвесторов ряда конкретных проектов, направленных на развитие региона.