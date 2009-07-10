Эксперт: золото подешевеет, но незначительно

В ближайшее время можно ожидать снижения цены золота на мировых рынках, но оно будет, скорее всего, незначительным и не на длительный срок, так мировая экономика не совсем быстро выйдет из экономического кризиса, что может повлечь за собой подъем цены на банковские металлы.

Такой прогноз озвучил УНИАН директор департамента казначейских операций

«Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, цена на золото постепенно начала опускаться как на мировых, так и на украинском рынках. Эксперт считает, что это обусловлено укреплением доллара и резким снижением стоимости нефти на рынке с 71 до 60 долл. за баррель.

Как считает И.ДАВИДЕНКО, снижение стоимости золота вызвано тем, что доллар укрепился на этой неделе по отношению к основным валютам, а также за счет продажи золота инвесторами. «Обычно это происходит, когда доллар укрепляется, золото снижается и перестает быть интересным для инвесторов, но ненадолго», - объяснил эксперт. По его словам, «можно сказать, это краткосрочное явление». Также снижение стоимости золота можно объяснить резким снижением стоимости нефти, которая оказала негативное влияние на его стоимость на мировом рыке, добавил эксперт.

Если же говорить о золоте на украинском рынке, то его стоимость напрямую зависит от курса доллар/гривня, помимо основной цены на мировом рынке, сообщил И.ДАВИДЕНКО. Цена на золото на отечественном рынке варьируется в пределах 229-235 грн. за 1 грамм, отметил он.