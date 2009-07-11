Совет министров Евросоюза одобрил проект бюджета ЕС

Совет министров по вопросам экономики и финансов Европейского Союза одобрил проект бюджета ЕС на 2010 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято в пятницу, 10 июля, на заседании Совета.

Проект бюджета предусматривает установить общие обязательства относительно ассигнований (обязательство на осуществление расходов на протяжении одного или нескольких лет, которые потом покрываются ежегодно конкретными выплачиваемыми ассигнованиями, – УНИАН) в сумме 137,9 млрд. евро, что на 3,06% больше, чем в 2009 году, и обязательствами относительно выплаты ассигнований в сумме 120,5 млрд. евро, что на 3,81% больше, чем в этом году.

Проект бюджета не включает в себя вторую часть расходов в рамках Европейского плана стимулирования экономики, которые в 2010 году должны составлять 2,4 млрд. евро, поскольку Совет ЕС и Европарламент договорились обеспечить эти выплаты через отдельные компенсационные механизмы.

Кроме того, в проекте бюджета не принимаются во внимание расходы, которые могут возникнуть в случае вступления в силу Лиссабонского соглашения.

После одобрения Советом ЕС проект бюджета на 2010 год будет направлен в Европарламент на второе чтение.