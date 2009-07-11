Эксперт: банки пытаются оживить притихший летом рынок

Банки сейчас пытаются оживить притихший в летний период рынок и путем объявления аукционных условий повышают процентные ставки на наиболее привлекательные для клиентов сроки (3-6 месяцев).

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН заместитель директора департамента индивидуального бизнеса АО «Брокбизнесбанк» Инна ТЮТЮН.

По ее словам, короткие депозиты (до 3 месяцев) потеряли свою привлекательность для вкладчиков по причине наличия более выгодных предложений по вкладам на срок 3-6 месяцев, а также из-за возобновления доверия клиентов к банковской системе. Как считает И.ТЮТЮН, этому способствует отмена моратория на досрочное изъятие вкладов и выполнение банками своих обязательств по возврату заемных средств.

Как прогнозирует представитель «Брокбизнесбанка», в ближайшем будущем такие тенденции сохранятся, то есть банки если и будут повышать процентные ставки, то незначительно, при этом роста максимальных ставок ожидать не приходится. Вероятно появление новых привлекательных аукционных предложений от банков, допускает она.

По информации И.ТЮТЮН, в период с 3 по 10 июля 2009 года на рынке банковских депозитов физических лиц произошло снижение процентных ставок по срочным вкладам на 1 месяц по всем валютам. Она сообщила, что средняя ставка по вкладам сроком привлечения 1 месяц в гривне снизилась в среднем на 0,04 пункта, долларах - на 0,06 пункта, в евро - на 0,08 пункта. Границы процентных ставок на вклады со сроком на 1 месяц составили: в гривне - от 16% до 20%, в долларах - от 7 до 12,5% годовых, в евро - от 5% до 12%, добавила И.ТЮТЮН.

Она также отметила, что с 3 по 10 июля ставки по вкладам со сроком более 1 месяца остались на прежнем уровне или незначительно увеличились (по вкладам на срок 3-6 месяцев: в гривне - на 0,2 пункта, в долларах - на 0,24 пункта, в евро - на 0,04 пункта; по вкладам сроком на 1 год ставки не изменились). И.ТЮТЮН сообщила, что пределы процентных ставок в данном периоде составили: в гривне - от 16% до 21,0% годовых, в долларах - от 7,8 до 13,5% годовых, в евро - 5,5%-13% годовых.