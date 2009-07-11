Эксперт: банки возобновляют кредитные программы

В период с 3 по 10 июля 2009 года на рынке кредитования физических лиц увеличилось количество банков, возобновляющих различные кредитные программы, в том числе - автокредиты.

Об этом УНИАН сообщила заместитель директора департамента индивидуального бизнеса АО «Брокбизнесбанк» Инна ТЮТЮН.

По ее информации, предложения банков следующие:

- банки, предлагающие кредиты на приобретение недвижимости, ограничиваются перекредитованием заложенного имущества по проблемным кредитам (валюта – гривня, срок - от 1 до 20 лет, процентная ставка 24-28,0% годовых);

- кредиты на приобретение автотранспорта (валюта - гривня, срок - от 2 до 5 лет, процентная ставка 20,04%-28,0% годовых, авансовый взнос не менее 30% от стоимости автомобиля);

- кредиты на потребительские цели, как наличные, так и на платежные карты (валюта - гривня, срок - до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий - от 28,0% до 58,0% годовых).

По мнению И.ТЮТЮН, данная ситуация обусловлена улучшением ситуации с ресурсным обеспечением банков, что позволяет им постепенно увеличивать кредитные предложения для физических лиц.

Как отметила представитель «Брокбизнесбанка», участники рынка ждут принятия Верховной Радой закона № 3585 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса», большая часть положений которого имеет непосредственное влияние на рынок кредитования физических лиц. В частности, это запрет кредитования физических лиц в иностранной валюте, мораторий до 2011 года на отчуждение залогового жилья и т. п., объяснила И.ТЮТЮН. Участники рынка ожидают реакции президента на данный закон и публикации его в окончательной редакции, подчеркнула она.