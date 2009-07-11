СБУ обвиняет «Трансбанк» в попытке растраты 300 млн. грн.

Должностные лица АКБ «Трансбанк» осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн. грн.

Об этом сообщил еженедельнику «Зеркало недели» (№26, 11-31 июля) источник в Службе безопасности Украины.

В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту «покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров», проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью.

В правовом анализе СБУ говорится, что «должностные лица ОАО «АКБ «Трансбанк»…, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах осуществили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО «АКБ «Трансбанк» в сумме 300 млн. грн.».

По мнению следователей СБУ, в действиях должностных лиц АКБ «Трансбанк» усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины со 2 марта ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев. Временным администратором назначен Михаил БЕРДИЙ.

АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 года (изначально назывался «Киевдорбанк»).

По данным банка, на 1 апреля 2009 года акционерами являлись ООО «Консалтинговая компания «Партнеры» (прямое участие – 72,93%) и Владимир КОСТЕРИН (прямое участие – 11,44%).