Разоблачены мошенники, обманувшие предпринимателей на 100 млн. грн.

Сотрудники УМВД в Кировоградской области задержали шестерых участников преступной группы, которые путем разворовывания имущества и легализации незаконных доходов обманули предпринимателей на сумму свыше 100 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

На данный момент установлено 164 субъекта предпринимательской деятельности, ставших жертвами мошенников.

Организатором группы оказался ранее судимый 43-летний кировоградец. Он и другие жители областного центра, в возрасте от 29 до 44 лет, зарегистрировали в Кировограде ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе фиктивных, которые функционировали под видом предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей любой продукции.

Ища потенциальных клиентов, участники преступной группы размещали объявление в Интернете, а переговоры вели в офисных помещениях. С представителями разных субъектов ведения хозяйства из других регионов Украины они заключали договоры на снабжение продукции. За полученные заказы мошенники не рассчитывались, а товары в срочном порядке перевозили в другие складские помещения. Чтобы не вызывать подозрения у поставщиков, злоумышленники оформляли официальные документы о дальнейшей продаже продукции подконтрольным предприятиям, сами же продавали ее по значительно низшим ценам другим фирмам. Средства, полученные от проведения сделок, распределяли между всеми участниками группы.

Во время проведения обысков рабочих помещений и жилищ злоумышленников работники милиции обнаружили и изъяли часть материальных ценностей, среди которых офисная и бытовая техника, мебель, сантехника, стройматериалы, посуда, постельное белье, бытовая химия, продукты питания, на общую сумму свыше 19 млн. грн.

На имущество фигурантов дела наложен арест. Также в жилище лидера преступной группы обнаружен и изъят автомат Калашникова.

По фактам мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.