Доллар вырос к рублю на 36 копеек

Курс доллара в первые минуты валютных торгов на ММВБ в понедельник вырос на 36 копеек, преодолев отметку в 33 рубля, евро подскочил на 51 копейку, пробив уровень в 46 рублей, сообщает РИА Новости. На 10.01 мск доллар торговался на уровне 33,08 рубля (максимальное значение с конца апреля) против 32,72 рубля на закрытии в пятницу.

Евро в первые минуты торгов вырос до 46,08 рубля с 45,57 рубля на закрытии в пятницу, обновив пятимесячный максимум. На 10.12 мск рубль упал к бивлаютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на 41 копейку - стоимость корзины составляла 38,91 рубль против 38,50 рубля на предыдущем закрытии.

В пятницу российская валюта продемонстрировала рекордное падение к бивалютной корзине, стоимость которой подскочила на рубль. Основным драйвером падения стало снижение цен на нефть ниже отметки в 60 долларов за баррель и усилившиеся ожидания масштабной девальвации рубля, в которой, по мнению экспертов, заинтересованы и финансовые власти - для обеспечения сбалансированности бюджета в условиях снижения цен на основные товары российского экспорта. Между тем, нефть на мировых рынках в понедельник продолжает дешеветь, котировки нефтяных фьючерсов опустились по сравнению с пятницей еще на 0,5 доллара - до 59,0-59,7 доллара за баррель. Пара евро-доллар на международном валютном рынке Forex торгуется на отметке 1,3907 доллара за евро, практически не изменившись по сравнению с уровнем пятницы.