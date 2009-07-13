Спад промпроизводства в РФ в 1-м полугодии составил 14,9%

РИА Новости. Спад промышленного производства в РФ в первом полугодии 2009 года, по оценке Минэкономразвития, составил 14,9%, говорится в уточненном прогнозе, опубликованном на сайте правительства России. "В промышленности в 2009 году прогнозируется спад производства на уровне 11-13%, в том числе в обрабатывающих производствах - 15-17%. Наиболее сильное снижение ожидается в металлургическом производстве, производстве строительных материалов, машиностроительных отраслях, в меньшей степени в производстве пищевых продуктов и добыче топливно-энергетических ресурсов", - говорится в документе.