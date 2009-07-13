Казахстан ужесточил контроль над интернетом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал законодательные поправки, ужесточающие контроль над интернетом и ущемляющие, по мнению правозащитников, свободу слова. Об этом сообщает Рейтер.

Документ, принятый в преддверии председательства Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), приравнивает все интернет-ресурсы к средствам массовой информации и дает право судам закрывать сайты, если содержащаяся там информация будет признана незаконной.

"Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационно-коммуникационных сетей", направленный на совершенствование системы государственного регулирования отношений, связанных с распространением на территории страны информации посредством информационно- коммуникационных сетей", - говорится в сообщении на официальном сайте президента страны www.akorda.kz.

В конце июня парламент Казахстана принял поправки, внеся лишь одно концептуальное изменение - удалив из него пункт, дающий право генеральному прокурору закрывать издание на три дня без решения суда.

Накануне председательства в ОБСЕ Казахстан взял на себя ряд обязательств по политической либерализации, в частности, в сфере выборного законодательства и средств массовой информации. Однако в апреле власти заявили, что не все рекомендации ОБСЕ в силу "страновой специфики" будут учтены.

Международные правозащитные группы критикуют Казахстан в отступлении от обязательств в сфере демократизации.

В богатой нефтью центральноазиатской стране, телевидение и газеты в подавляющем большинстве лояльны президенту страны, а суды находят различные предлоги, чтобы закрыть немногочисленные оппозиционные издания.