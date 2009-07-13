Эксперты: Германия выходит из рецессии

Период рецессии в Германии прекратился - к такому выводу пришли эксперты федерального министерства экономики, сообщает Немецкая волна.

В соответствии с проведенными внутри ведомства приблизительными подсчетами, спад экономики во втором квартале 2009 года прекратился, сообщает агентство dpa. Анализ экономики был основан на ее состоянии в апреле-мае текущего года, в настоящее время эксперты изучают показатели за июнь.

По словам представителя министерства, в целом развитие немецкой экономики продолжает оставаться нестабильным. Так, к концу этого года в стране может произойти значительное повышение уровня безработицы. Министр экономики ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg) также заметил, что не стоит испытывать эйфорию по поводу нынешнего состояния экономического сектора, одновременно заметив, что может назвать "несколько положительных индикаторов".

Официальные данные о росте объема промышленного производства за второй квартал будут обнародованы федеральным статистическим ведомством в августе текущего года. Положительная тенденция может привести к тому, что правительство страны внесет изменения в негативный прогноз развития экономики на 2009 год, в соответствии с которым ФРГ ожидало сокращение внутреннего валового продукта на шесть процентов.

В мае поступление заказов в индустриальном секторе по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 4,4 процента, объемы промышленного производства увеличились на 5,1 процента. Однако, по мнению экспертов, быстрого ускорения темпов роста производства ожидать не стоит.

Оборот в немецкой промышленности в мае текущего года по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 4,6 процента. Тем не менее, он находится на 19 процентов ниже уровня мая прошлого года.