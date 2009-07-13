Межбанк: торги по доллару - 7,6570/7,686 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6570/7,686 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2310/0,2325 грн./рубль, котировки по евро-гривне повысились – 10,66/10,72 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3928/1,3930 долл./евро (пятница - 1,3910/1,3912 долл./евро).

В пятницу Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,01 грн. за швейцарский франк.