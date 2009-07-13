BNP Paribas увеличил участие в капитале «УкрСиббанка»

BNP Paribas (г. Париж, Франция) увеличил участие в уставном капитале АКИБ «УкрСиббанк» (г. Харьков) до 81,42%, доля «Украинской металлургической компании» уменьшилась до 14,98%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, количество акций банка, принадлежащих BNP Paribas, увеличилось на 25,5 млрд. акций – до 85 млрд. 975 млн. 068 тыс. 753 акций, ЗАО «Украинская металлургическая компания» владеет 15 млрд. 819 млн. 318 тыс. 653 акциями АКИБ «УкрСиббанк».

Как сообщал УНИАН, в середине июня 2009 года BNP Paribas увеличил участие в уставном капитале «УкрСиббанка» (г. Харьков) до 75,499%. В то же время ЗАО «Украинская металлургическая компания» сократила свое участие в капитале кредитно-финансового учреждения до 19,749%.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas (51%) и ЗАО «Украинская металлургическая компания» (39,49754%).

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По состоянию на 1 мая 2009 года, чистые активы банка составляли 53 млрд. грн., капитал – 5,8 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 45 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 7,8 млрд. грн., средства физических лиц – 7,6 млрд. грн.

На сегодня региональная сеть насчитывает более 930 отделений по всей территории Украины.