Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине уменьшилось в 4 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 5 месяцев 2009 года уменьшилось почти в 4 раза – до 2 млрд. 209,7 млн. долл. против 8 млрд. 806 млн. долл. в январе-мае 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-май 2009 г. экспорт товаров составлял 14 млрд. 362,9 млн. долл., импорт – 16 млрд. 572,6 млн. долл., что составляло, сравнительно с январем-маем 2008 г., 55,9% и 48%, соответственно.

Согласно сообщению, на формирование отрицательного сальдо повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее перегона (–5187,6 млн. дол.), фармацевтическая продукция (–641,1 млн. дол.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных (–627,5 млн. долл.). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за январь-май 2008 г. – 0,74).

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-маем 2008 года увеличилась доля зерновых культур – с 2,4% до 9,6%, механических машин – с 5,3% до 6,6%, изделий из черных металлов – с 5,3% до 5,6%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 3% до 4,8%, электрических машин – с 4,4% до 4,9%, бумаги и картона – с 1,2% до 1,8%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 37,8% до 27,4%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 5,5% до 4,3%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,8% до 2,1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 28,6% до 35%, фармацевтической продукции – с 2,5% до 4,2%, бумаги и картона – 1,9% до 2,4%.

В то же время уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,8% до 4,8%, механических машин – с 10,7% до 8,4%, электрических машин - 4,3% до 3,9%, черных металлов – с 3,7% до 2,3%, руды, шлаков и золы – с 2,2% до 1,8%.

По данным Госкомстата, в мае 2009 года экспорт товаров составил 2 млрд. 911,2 млн. долл., импорт – 3 млрд. 202,9 млн. долл., что в 2,2 и 42,4 раза меньше показателей мая 2008 года. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам мая текущего года составило 291,7 млн. долл. (в мае 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 407,7 млн. долл.).

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом квартале 2009 года уменьшилось в 9 раз – до 419,7 млн. долл. против 3 млрд. 789,2 млн. долл. в январе-марте 2008 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1 млрд. 442,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 022,4 млн. против, соответственно, 5 млрд. 027,9 млн. долларов и 1 млрд. 238,7 долларов в первом квартале 2008 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 году составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного сальдо в 2007 году.