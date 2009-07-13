Правительство США попросили отложить иск к швейцарскому банку UBS

Все стороны скандального иска правительства США к крупнейшему швейцарскому банку UBS AG, обвиненному ранее в укрывательстве капитала американцев от налогов, просят отложить начало судебного рассмотрения, назначенного на понедельник, сообщило агентство Associated Press. Письменное заявление от правительств США, Швейцарии и самого банка было направлено в суд Майами буквально за часы до начала рассмотрения. Стороны просят отнести слушания на начало августа в надежде прийти к мировому соглашению.

Власти США требуют от банка открыть имена 52 тысяч клиентов, которые подозреваются в использовании "серых"схем с помощью UBS. По первоначальным данным американских правоохранительных органов, банк UBS помог самым состоятельным американцам спрятать от налогов 15-20 миллиардов долларов.

Они отмечают, что с 2002 по 2007 годы "серыми"схемами в швейцарском банке воспользовались около 20 тысяч граждан США. Однако к началу слушаний список американских клиентов значительно возрос. Сам банк ранее утверждал, что речь идет лишь о нескольких сотнях клиентов из США. В ответ на выдвинутые Вашингтоном обвинения UBS согласился выплатить 780 миллионов долларов штрафа правительству США и сотрудничать по делу о налоговых махинациях, назвав имена американцев, нарушивших налоговое законодательство. Первый крупный клиент банка UBS был арестован в США в апреле нынешнего года по обвинению в уходе от уплаты налогов с помощью этого швейцарского банка.

Однако правительство США требует раскрытия всех американских счетов. Аналитики отмечают, что эта мера противоречит внутреннему законодательству Швейцарии, символизировавшей самую высокую в мире гарантию тайны и сохранности банковских вкладов. В случае, если UBS не представит добровольно информацию о 52 тысячах подозреваемых клиентов, власти США готовы предпринять жесткие меры вплоть до замораживания активов банка на территории США.