Кредиторы «Укрпромбанка» пока не соглашались на реструктуризацию

Кредиторы «Укрпромбанка» пока не давали согласия на реструктуризацию долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ.

«У нас нет оснований на данный момент говорить о том, что согласие на реструктуризацию долгов «Укрпромбанка» получено», - сказал он.

Директор департамента сообщил, что вариант, когда государство предоставит гарантии кредиторам «Укрпромбанка», для того чтобы ускорить процесс рекапитализации, сегодня не обсуждается.

Относительно процесса реструктуризации долгов банка «Надра» и сообщения, которое было обнародовано на сайте Минфина и потом снято, в котором, в частности, сообщалось, что у банка возникли проблемы с реструктуризацией обязательств по еврооблигациям, Т.БАГИРОВ сказал следующее: «Эта информация была непроверенной и некорректной, и поэтому она исчезла с сайта. В настоящий момент мы выясняем, откуда эта информация взялась. Это похоже на какой-то сырой недоработанный документ, и он не отражает нашей точки зрения. Наша точка зрения заключается в следующем: Министерство финансов не является стороной в переговорах по внешним долгам банка «Надра», не принимает в них ни формального, ни физического участия. Мы общаемся с временной администрацией банка, как и с временной администрацией любого другого банка, запрашиваем информацию и получаем ответы».

Также Т.БАГИРОВ отметил, что банки «Надра» и «Укрпромбанк» сегодня являются единственными претендентами на рекапитализацию.

«Кроме «Укрпромбанка» и банка «Надра» у нас пока больше ничего нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 июля на сайте Минфина появилось сообщение, в котором говорилось, что министерство оценивает внешнюю задолженность банка «Надра» в 870 млн. долл. Также сообщалось, что на сегодня есть прогресс в получении согласия кредиторов банка «Надра» на предложенные условия реструктуризации, за исключением держателей еврооблигаций, которые не согласны с предложенными условиями.

Кроме того в сообщении указывалось, что во время проведения переговоров инвестиционный банк Rothschild придерживается неприемлемой для государства позиции относительно необходимости непосредственного участия в переговорах правительства с кредиторами. Согласно сообщению, это может усложнить или даже сделать невозможной реструктуризацию задолженности банка.

Позже сообщение было снято с сайта.

В середине июня и. о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что вопрос о рекапитализации банка «Надра» и «Укрпромбанка», возможно, будет решаться в конце июня, после проведения этими банками реструктуризации своей задолженности перед внешними кредиторами.

По его словам, общая задолженность перед внешними кредиторами банков, которые выставлены на рекапитализацию, составляет 1,4 млрд. долл., в том числе банка «Надра» – около 860 млн. долл., «Укрпромбанка» – около 160 млн. долл.

Справка УНИАН. 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».