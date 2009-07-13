Временная администрация может быть выведена из «Укргазбанка» в июле?

Временная администрация может быть выведена из «Укргазбанка» уже в конце июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ.

Он отметил, что данный вопрос связан с процессом формирования органов управления банка.

«Вопрос вывода временной администрации напрямую связан с назначением руководящих органов банка. После формирования всех руководящих органов банка временная администрация будет выведена. Мы надеемся, что это будет сделано до конца месяца», - сказал Т.БАГИРОВ.

По информации временного администратора «Укргазбанка» Александра СОКОЛОВА, сегодня банк ведет активную работу по реструктуризации своей задолженности, как внешней, так и внутренней.

«Мы получили контрпредложения от внешних кредиторов для реструктуризации задолженности и направили им свои, с некоторыми уточнениями. Думаю, до конца этой недели нам удастся продвинуться в этом процессе, - отметил он. – Что касается внутренних обязательств, то со всеми (кредиторами - УНИАН) ведутся переговоры, по некоторым мы уже получили подтверждение по поводу акцепта наших условий, некоторые уточняют детали. Идет ежедневный конструктивный диалог».

А.СОКОЛОВ подчеркнул, что в целом сегодня можно говорить о восстановлении нормальной работы «Укргазбанка». Он отметил, что текущее состояние банка позволило не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Клиентские платежи осуществлялись день в день.

«С пятницы (10 июля 2009 года) банк приступил к выполнению главной миссии рекапитализации, утвержденной правительством: выполнению обязательств банка перед вкладчиками в полном объеме. Это означает, что каждый вкладчик по всей системе «Укргазбанка» может обратиться в банк, по истечении срока его депозитного договора или досрочно, и беспрепятственно получить вклад и проценты», - сказал А.СОКОЛОВ.

Также он сообщил, что с начала месяца (с момента появления информация о начале рекапитализации банка) по сроку закончились депозиты физических лиц на общую сумму 201 млн. грн. При этом фактический отток составил всего 20 млн. грн. – т. е. только 10% депозитов было снято по завершении срока действия депозита.

По информации А.СОКОЛОВА, первое полугодие «Укргазбанк» закончил с убытком в 34 млн. грн., «что в большей части связано с доформированием резервов».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 12,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились до 9,223 млрд. грн., обязательства – 11,040 млрд. грн., собственный капитал – 1,456 млрд. грн., уставный капитал – 0,7 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., в 2008 году – 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года ООО "Финансово-инвестиционный альянс" владело 40,1975% акций банка, ООО "Компания "Укргазинвестплюс" – 19,0005%. Бенефициарными собственниками банка, по данным международного рейтингового агентства Fitch, являются депутат Верховной Рады Василий ГОРБАЛЬ (39%) и депутат Киевсовета Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).