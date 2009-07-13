Кредит-Рейтинг: страховщики пересмотрят структуру портфелей

Большинство страховых компаний в этом году будут вынуждены кардинально пересмотреть структуру своих портфелей. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" по рынку страхования.

По прогнозам аналитиков агентства, рост страховых тарифов будет происходить не только в автотранспортном страховании, но и в других видах, поскольку в текущем году сложно прогнозировать получение страховщиками ощутимых инвестиционных доходов от размещения активов. В случае несогласия клиента страховаться по повышенным расценкам, ему могут предложить уменьшить сумму покрытия, либо сократить перечень рисков.

По мнению аналитиков "Кредит-Рейтинга", в текущем году страховые компании будут вынуждены и далее снижать свои расходы: сокращать подразделения, не генерирующие денежный поток; урезать административные и операционные расходы. Рейтинговое агентство ожидает сохранения в 2009 г. стремления крупных украинских страховщиков не столько поглотить более слабого конкурента, а, скорее, переманить его клиентов.

Выход из кризиса для страхового рынка, по прогнозам агентства, будет достаточно длительным. Можно предположить, что количество страховых компаний к концу 2009 г. сократится вследствие закрытия, поглощения либо банкротства. Отрицательно на страховом секторе скажется мошенничество ряда собственников страховых компаний, которые сегодня практически безнаказанно выводят ликвидные активы, создавая новые компании, при этом «забывая» о прежних обязательствах.

За первое полугодие текущего года в страховые компании не были введены временные администрации Госфинуслуг, хотя по ряду компаний в ближайшем квартале может быть запущена процедура банкротства. "Промедление с новыми, более жёсткими правилами работы временных администраций страховщиков может вскоре обернуться дальнейшим стремительным ростом задолженности ряда компаний перед своими клиентами", - отмечается в отчете.

По мнению аналитиков "Кредит-Рейтинга", скорость построения и восстановления доверия людей и бизнеса к страхованию во многом будет зависеть от действий регулятора по очистке рынка от недобросовестных компаний, а также от успеха создания консолидированной системы надзора над финансовым рынком, предполагающей тесное взаимодействие между Нацбанком, Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Госфинуслуг.