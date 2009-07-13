В местные бюджеты поступило 28,5 млрд. грн. налогов

В январе-июне налоговики обеспечили поступления в местные бюджеты на сумму 28 млрд. 514,3 млн. грн., что на 207,6 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, в частности, по налогу с доходов физических лиц в местные бюджеты поступило 21 млрд. 174,8 млн. грн., по плате за землю – 3 млрд. 932,1 млн. грн., по единому налогу – 853,6 млн. грн., по налогу с владельцев транспортных средств – 649,6 млн. грн.

«Наблюдается тенденция роста доходов местных бюджетов, свидетельством чего является увеличение их удельного веса в общем объеме поступлений с 32,7% в 2006 г. до 44,8% в январе-июне 2009 г.», - отмечено в сообщении пресс-службы ГНАУ.

Наибольший рост отмечен по поступлениям от налога на землю – на 885,1 млн. грн., или на 29%.

Доля налога с доходов физлиц в общей сумме налоговых поступлений в январе-июне т.г. составила 74,3%.

Кроме того, в январе-июне 2009 г. выявлено более 64 тыс. наемных лиц, трудовые отношения которых с работодателями не были оформлены должным образом. По результатам проверок дополнительно в бюджет поступило 16,2 млн. грн. налога с доходов физлиц.