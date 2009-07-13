Эксперт: решение Совета директоров МВФ должно быть позитивным

Решение Совета директоров Международного валютного фонда о выделении нашей стране третьего транша кредита, скорее всего, будет позитивным, и Украина получит 3,3 млрд. долл. в августе 2009 года.

Такое прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что решение о выделении третьего транша Украине должно быть одобрено Советом директоров МВФ в течение ближайших недель. Значительная доля этого транша будут использована для погашения внешнего долга, прежде всего еврооблигаций правительства и НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 500 млн. долл. каждые, считает экономист.

При этом А.БЛИНОВ оценивает пессимистично вероятность выделения Украине следующего транша МВФ, запланированного на ноябрь 2009 г. «Недостаточные успехи в реализации согласованных с Фондом реформ и предвыборная ситуация в Украине приведут к тому, что четвертый транш будет отложен на 2010 г.», - прогнозирует экономист.

Как сообщал УНИАН, руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров Фонда увеличить следующий транш для Украины с 3,2 млрд. долл. до 3,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.