Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту повысились. Торги по доллару США закрылись на уровне 7,6550/7,6790 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Национальный банк Украины вышел с интервенцией по валютной паре USD/UAH по курсу 7,62/7,64 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2310/0,2325 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2315/0,2325 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2319/0,2326 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 32,7285 рублей за доллар (+0,0985).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3928/1,3980 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,66/10,72 грн./евро, к 12:00 цены повысились - 10,6800/10,7210 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,6850/10,7250 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке было куплено 155,386 млн. долл., продано – 151,463 млн. долл. по курсу 7,6456/7,6484 грн./долл., а также куплено евро в объеме 30,254 млн., продано – 26,026 млн. по курсу 10,6754/10,7053 грн./евро. Российских рублей было куплено 432,28 млн., продано 531,91 млн. по курсу 0,232/0,233 грн./рубль.