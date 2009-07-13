Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен темпами финансирования подготовки к Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Президента, это он подчеркнул сегодня на совещании по вопросам готовности инфраструктуры к проведению Евро-2012.

Глава государства напомнил, что предусмотренные расходы на финансирование подготовки Евро-2012 в государственном бюджете на текущий год составляют 7,2 млрд. грн., однако за полгода эти мероприятия профинансированы только на 5%. «Таким образом, финансирование программ Евро-2012 оказалось под угрозой», - считает В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, такое положение вещей свидетельствует о том, что госбюджет не способен сегодня, как это предусматривалось планом, покрывать эти расходы. Следовательно, Президент призывал участников найти способ разрешения ситуации.

«Вместе с НБУ, Министерством финансов нам необходимо найти финансовые ресурсы - к сожалению, не через получение доходов бюджета, которые бы стопроцентно обеспечили финансирование мероприятий по дорожному строительству в рамках программы Евро-2012, строительства объектов, прежде всего, спортивной инфраструктуры», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что речь идет об источниках, «которые не должны принести дестабилизацию на финансовый рынок Украины, ни на цены, ни на курс». Речь идет о выработке особого режима, который обеспечил бы выполнение плана подготовки.

Президент также подчеркнул необходимость пересмотра программы подготовки городов, которые потенциально могут принимать Евро-2012. «Мы должны иметь уточненную программу и сконцентрировать усилия там, где они наиболее нужны. Программа подготовки должна быть вся сконцентрирована на городах, на базе которых будет осенью формироваться окончательное решение исполкома УЕФА», - сказал он. Президент призвал разработать такую программу до октября этого года.

В.ЮЩЕНКО поручил представить обновленный перечень объектов этих городов и новый график обеспечения их помесячного финансирования. Он также дал поручение Национальному банку Украины и Министерству финансов на протяжении этой недели сформировать и утвердить порядок обеспечения финансирования объектов Евро-2012.

Глава государства особенно обратил внимание на важность обеспечения целевого использования средств, которые будут направлены на финансирование строительства объектов к проведению Евро-2012. В этом контексте Президент отметил, что существует множество примеров использования средств на важные программы нецелевым путем. Последний из них - программа достройки жилых объектов. По имеющейся информации, предусмотренные средства планируют использовать для приобретения квартир просто на рынке с тем, чтобы их раздать.

«Вместо того, чтобы миллиарды ресурсов мобилизовать через финансирование недостроенного жилья, в правительстве было принято решение выкупить за счет этих средств на рынке соответствующее жилье и тем самым на девять десятых сократить мобилизацию финансов, которую мы планировали, - сказал В.ЮЩЕНКО. - Это маленький пример того, как говорится одно, а затем идет политика... и переходит на сладко-приторный пиар-шаг бездумного использования эмиссионных ресурсов государства».

Участие в совещании приняли глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Кабмине Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Роман ЖУКОВСКИЙ, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК, председатель Государственной службы автомобильных дорог Вадим ГУРЖОС, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ, заместитель председателя правления «Укрэксимбанка» Юрий ХРАМОВ.