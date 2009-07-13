Польское правительство хочет включить в бюджет прибыль Нацбанка

Правительство Польши предлагает включить в доходы бюджета следующего года около 3 млрд. долларов (по курсу 3,2 злотого за доллар) предполагаемой прибыли Национального банка страны за текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением на прошлой неделе выступил глава польского правительства Дональд ТУСК после встречи с Президентом Лехом КАЧИНЬСКИМ, во время которой они обсуждали пути сокращения бюджетного дефицита страны.

Национальный банк, руководство которого считается «близким» к Л.КАЧИНЬСКОМУ, выступил против этого предложение, отметив, что говорить о возможности какой-либо прибыли можно в конце 2009 года, подчеркнув, что в первую очередь он должен формировать резервы для обеспечения стабильного курса национального злотого.

По данным Министерства финансов, Нацбанк располагает дополнительно к резервам более 7 млрд. долларов, часть из которых может быть использована как «подушка» для поддержания курса нацвалюты, а другая часть – для сокращения дефицита бюджета.

Глава канцелярии польского президента Петр КОВНАЦКИ назвал «крайне безответственным» предложение рисковать стабильностью национальной валюты для пополнения бюджета.

Согласно закону о Национальном банке, 95% его прибыли (в случае таковой) направляется в бюджет. Глава Нацбанка Славомир СКШИПЕК пообещал направить в бюджет прибыль, подчеркнув, что не сделает этого, если прибыли не будет.

В Польше уже были попытки привлечь в бюджет прибыль Нацбанка в 2003 и 2007 годх, которые не увенчались успехом.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши намерено ускорить приватизацию для сокращения бюджетного дефицита 2010 года.

В мае МВФ выделил Польше 20,5 млрд. долларов в рамках «эластичной линии кредитования» (Flexible Credit Line) около 20,58 млрд. долл. для поддержки курса национальной валюты, резко подешевевшей к валютам с осени прошлого года.

На начало июля резервы Национального банка Польши составляли 66 млрд. долларов.