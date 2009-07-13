Эксперт: рынок еще не сформировал мнения о направлении курса доллара

В настоящее время на рынке еще не сформировалось общее мнение относительно дальнейшего направления движения курса доллара, на что указывает, в частности, расширение спрэда.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «сегодня на межбанковском валютном рынке наблюдалось спокойствие, подкрепленное новостью о том, что миссия МВФ в Украине одобрила выделение транша в размере 3,3 млрд. долларов».

Экономист отметил, что рынок по результатам сегодняшних торгов закрылся на уровне 7,6550-7,6790 грн./долл. Гривня на межбанке в понедельник подорожала менее чем на 0,1% по сравнению с закрытием пятницы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту повысились. Торги по доллару США закрылись на уровне 7,6550/7,6790 грн./долл.

В 14:00 Национальный банк Украины вышел с интервенцией по валютной паре USD/UAH по курсу 7,62/7,64 грн./долл.