ЕК предлагает усилить требования к капитализации банков

Еврокомиссия предлагает усилить требования к капитализации банков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в представленных сегодня Еврокомиссией предложениях о внесении изменений в директиву от 2006 года.

Изменения, в частности, предусматривают новые подходы к оцениванию степени риска торгового портфеля банка, а также усиление требований к капитализации для минимизации рисков в краткосрочной перспективе, увеличение требований к капиталу банка при ресекьюритизации.

Кроме того, проект директивы предусматривает внесение изменений в политику выплаты вознаграждений персоналу банка, который непосредственно отвечает за одобрение решения по рисковым операциям.

По убеждению Еврокомиссии, существующая в настоящее время система бонусов приводила к тому, что персонал банков одобрял рискованные решения, которые сразу сказывались на финансовом состоянии банков после начала финансового кризиса.

Документом предусмотрено, что в случае отказа банка изменять политику вознаграждений высшему менеджменту против банка могут быть применены санкции национальным регулятором.

Проект директивы будет передан на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту.