Эксперт: антикризисная политика Украины сравнительно эффективна

Выводы Международного валютного фонда (МВФ) о целесообразности третьего транша для Украины сигнализируют о сравнительно эффективной антикризисной политике государства и являются особенно ценными для фондового рынка.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной группы «Сократ» Михайло САЛЬНИКОВ.

Он подчеркнул, что «в отличие от аналитиков и инвесторов, использующих в основном публичную информацию, которую публикуют государственные источники, чиновники МВФ имеют доступ и к закрытой информации».

По словам аналитика, «хотя экономическая целесообразность получения третьего транша вызывает ряд вопросов, более важной является его психологическая составляющая». Не секрет, что большое количество западных инвесторов в начале 2009 года с тревогой восприняли новости о том, что МВФ решил отложить предоставление Украине второго транша, отметил М.САЛЬНИКОВ. Он считает, что выделение средств в мае 2009 года несколько успокоило инвесторов. Выделение же третьего транша кредита в августе должно послужить для них дополнительным позитивным сигналом, прогнозирует аналитик.

Тем не менее, полагает М.САЛЬНИКОВ, «предоставление третьего транша кредита МВФ, скорее всего, слабо повлияет на рынок украинских акций, так как позитивный сигнал, полученный от Фонда, вряд ли пересилит опасения по поводу политической неопределенности перед президентскими выборами». Вместе с тем, предоставление транша практически снимает все вопросы по поводу дефолта по еврооблигациям Украина-2009, Украина-2018 (с офертой в сентябре 2009 года), Нафтогаз-2009 и Укрэксимбанк-2009, считает аналитик. Поэтому он прогнозирует рост котировок, в первую очередь, на эти и, как следствие, на более длинные суверенные еврооблигации.

Как сообщал УНИАН, 10 июля руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины со 3,2 млрд. долл. до 3,3 млрд. долл.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.