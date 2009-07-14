Нацбанк выкупил ОВГЗ на 1,5 млрд. грн.

За последнюю неделю Национальный банк Украины выкупил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 млрд. 530,23 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, за период с 6 по 13 июля 2009 года сумма ОВГЗ в портфеле НБУ увеличилась с 28 млрд. 583,91 млн. грн. до 30 млрд. 114,14 млн. грн.

Также сообщается, что сумма ОВГЗ у банков увеличилась с 10 млрд. 958,98 млн. грн. до 16 млрд. 180,11 млн. грн., у других держателей – с 4 млрд. 158,9 млн. грн. до 4 млрд. 254,33 млн. грн., у нерезидентов – со 154,34 млн. грн. до 156,51 млн. грн.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ в интервью газете «Зеркало недели» (от 27 июня т.г.) заявил, что чрезмерная монетизация ОВГЗ создает дополнительные инфляционные риски. «На сегодняшний день Национальный банк воздерживается от монетизации ценных бумаг правительства, поскольку этим действительно создаются дополнительные инфляционные риски», – сказал он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3 июня т.г. в интервью УНИАН заявил, что доминирование Национального банка Украины в процессе выкупа ОВГЗ является наибольшим риском для стабильности гривни.

«Сегодня правительству никто не одолжил с рынка. Сегодня может одолжить только станок… Если бюджет не будет пересмотрен, если не будут пересмотрены финансовые возможности покрытия его дефицита и будет ориентация лишь на внутреннее заимствование, где основным игроком является Национальный банк, – это риск. Это самый большой риск для гривни», – сказал В.ЮЩЕНКО, при этом отметив, что политика выполнения бюджета «за счет станка» может стать причиной показателя инфляции в 20% или даже больше.