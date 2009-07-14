Межбанк: доллар продолжает рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,6730/7,7220 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2345/0,2380 грн./рубль, котировки по евро-гривне повысились – 10,7190/10,8000 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3978/1,3980 долл./евро (понедельник - 1,3928/1,3930 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH по курсу 7,62/7,64 грн./долл.