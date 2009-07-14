«Укрсоцбанк» может возобновить кредитование девелоперских проектов

АКБ «Укрсоцбанк» рассматривает возможность возобновления кредитования девелоперских проектов в Киеве и регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам 13 июля ведущий специалист управления финансирования недвижимости главного офиса «Укрсоцбанка» Андрей БРЫНЗЫЛО.

По его словам, «Укрсоцбанк» рассматривает девелоперские проекты для кредитования. «Это достаточно большой перечень», - сказал он.

А.БРЫНЗЫЛО пояснил, что шансы, что кредитные линии будут разморожены, есть у качественных проектов, собственники которых вкладывают свои средства и открыто работают с банком.

Качественный проект подразумевает наличие возможности продавать данный вид недвижимости на рынке, юридическую чистоту схемы проекта, концепцию, которая устроит банк (у банка есть свои требования к проектам недвижимости). «Изначально не все проекты могут быть рассмотрены банком», - добавил он.

А.БРЫНЗЫЛО отметил, что банк рассматривает возможность кредитования как проектов жилой, так и коммерческой недвижимости. В части жилой недвижимости наиболее привлекательна для банка элитная недвижимость, продажи которой не зависят от ипотечного кредитования.

«Для Киева мы рассматриваем практически все сегменты коммерческой недвижимости, которые имеют возможность погасить займ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Укрсоцбанк» возобновил строительной компании «Южный берег» кредитную линию на 7 млн. долл. на завершение строительства первой очереди дворцового комплекса «Никитский дворец» в Ялте.