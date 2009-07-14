Янукович: граждане должны знать об условиях кредита МВФ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что правительство и Президент Украины должны информировать налогоплательщиков об условиях получения от Международного валютного фонда кредита и программе его использования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время рабочей поездки в Днепропетровск.

В.ЯНУКОВИЧ прокомментировал результаты последнего мониторинга миссии МВФ в Украине, по результатам которого члены миссии рекомендовали руководству фонда выделить Украине очередной транш в размере 3,3 млрд. долларов.

«Безусловно, кредиты всегда необходимы. Но при выделении кредитов очень важными являются условия, на которых они выдаются, и очень важно видеть программу, под которую они используются», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, вопрос относительно получения больших внешних займов должен рассматриваться прозрачно в парламенте, чтобы весь украинский народ, каждый налогоплательщик знал и понимал финансовую политику государства.

«У нас эти решения принимаются кулуарно, есть очень много вопросов и нет ответов», - сказал лидер партии регионов, отметив, что «нам на эти вопросы не дают ответов ни правительство, ни Президент».

Как сообщал УНИАН, 10 июля руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины с 3,2 млрд. долл. до 3,3 млрд. долл.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составлять 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.