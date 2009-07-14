Наличный курс доллара почти не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,71 грн./долл., продают – по 7,77 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара незначительно повысился по сравнению с 13 июля.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,65-7,75 грн./долл., по продаже – 7,75-7,80 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки-продажи евро в украинских банках также незначительно повысился по сравнению с 13 июля и составляет 10,72/10,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,62-10,81 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-11,02 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 0,7% по сравнению с 13 июля и составляет в среднем 0,2241 грн./рубль, продажи – на 1,7%, до 0,2420 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,235 грн./рубль, по продаже – 0,235-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,72 грн./долл., продают – по 7,78 грн./долл., курс немного повысился со вчерашнего дня.

Средний курс покупки-продажи евро в киевских банках составляет 10,76/10,91 грн./евро, что немного дороже, чем 13 июля.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 0,3% по сравнению с 13 июля и составляет в среднем 0,2249 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2455 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,68/7,78 грн., евро – 10,70/10,88 грн., рубль – 0,21/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,68/7,78 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,75 грн., евро – 10,75/10,88 грн., рубль – 0,23/0,248 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6244, к евро – 10,655099, к российскому рублю – 0,23063.