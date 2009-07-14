ПИБ открыл ДТЭК кредитную линию на 20 млн. долларов

«Проминвестбанк» и компания «ДТЭК» подписали соглашение об открытии кредитной линии на сумму 20 млн. долл. сроком на 18 месяцев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В сообщении отмечается, что привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы в энергогенерирующем сегменте ДТЭК, в частности приобретение турбин у Ленинградского машиностроительного завода «Силовые машины» для реконструкции энергоблоков ТЭС «Востокэнерго» (ДТЭК).

Первый аккредитив в рамках этой программы на сумму 250 млн. российских рублей был открыт 9 июля 2009 года.

Комментируя это событие, заместитель председателя ЗАО «Проминвестбанк» Александр ЧАЙНИКОВ сказал: «Для нас очень важно продолжить сотрудничество с ДТЭК – нашими многолетними партнерами, которые, несмотря на кризис, остаются финансово стабильными и продолжают инвестировать в будущее».

Директор по финансам ДТЭК Юрий РЫЖЕНКОВ отметил: «Это соглашение очень важно для нашей компании. С одной стороны, мы возобновили сотрудничество с банком, с которым нас всегда связывали партнерские и взаимовыгодные отношения. С другой стороны – получили возможность продолжить инвестиционную программу в запланированные сроки. Отмечу, что «Востокэнерго» (ДТЭК) – это единственная компания тепловой генерации в Украине, осуществляющая в 2009 году масштабную программу по реконструкции и модернизации оборудования».

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2008 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 22,6%.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,46% акций. По итогам работы в 2008 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: Востокэнерго – 25,4%, Днепроэнерго – 22,4%

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2008 году составила 6,5%.

Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк (Проминвестбанк) создан в 1992 году и входит в группу крупнейших банков Украины. Крупнейшие акционеры банка – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75 % акций, и ООО Сигнус (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37 % акций.

На 01.07.2009 г. собственный капитал банка составил 3,3 млрд. грн., активы - 27,9 млрд. грн., кредитный портфель – 23,7 млрд. грн., средства клиентов - 13 млрд. грн.