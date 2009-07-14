Путин: Бюджет РФ в 2009 г. недополучит треть доходов

Российский бюджет в 2009 году недополучит треть доходов по сравнению с 2008 годом, подтвердил во вторник премьер-министр РФ Владимир Путин. "Как я уже говорил, в обозримой перспективы мы можем рассчитывать на доходы бюджета в объеме около 16% ВВП, это порядка 6,5-7,5 триллиона рублей в год, то есть треть доходов по сравнению с уровнем 2008 года бюджет недополучит", - сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

По словам Путина, это произошло "в результате финансового мирового кризиса". "Мы должны подумать над тем, как реализовать намеченные планы и при этом не разбалансировать бюджет, не допустить неконтролируемого роста дефицита и исполнить основные социальные обязательства перед населением", - заявил премьер.

"Очевидно, что придется сокращать расходы, разумеется, сделать это взвешенно и аккуратно, тщательно выстраивая систему приоритетов и повышать эффективное использование бюджетных средств", - сказал он. Путин подтвердил позицию правительства, согласно которой не должно быть механического сокращения расходов бюджета, "но все, что не является абсолютно необходимым, нужно убрать из бюджета".