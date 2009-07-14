Путин потребовал не лоббировать федеральный бюджет

Вокруг проекта федерального бюджета не должно быть места лоббизму и корыстным проявлениям, заявил во вторник премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации в загородной резиденции в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

"Сегодня на первом месте должны быть общенациональные интересы, требуется совместно находить оптимальные решения в каждом конкретном случае. Вокруг проекта федерального бюджета не должно быть места лоббизму и тем более своекорыстным проявлениям", - сказал Путин.

Премьер отметил, что то же самое можно сказать и о бюджетах регионов. Он обратился к сенаторам с просьбой употребить их влияние и авторитет, чтобы субъекты Федерации также были предельно реалистичны, обеспечили в своих бюджетах достаточно средств для выполнения социальных обязательств перед гражданами, 100-процентной оплаты топливно-энергетических ресурсов, решения неотложных задач. Премьер также заверил, что поддержка регионов, софинансирование важнейших социальных программ остается одним из приоритетов федерального бюджета.

Из-за глобального кризиса властям РФ пришлось скорректировать параметры бюджета-2009. Так, статьи расходов были пересмотрены для возможности проведения антикризисной программы. России также пришлось отказаться в 2009 году от принятия трехлетнего бюджета. Основные параметры бюджета на 2010-2012 годы правительственная комиссия обсудит 27 июля.