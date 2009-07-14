МВФ прогнозирует рост ВВП в Украине на уровне 3%

Международный валютный фонд ожидает, что рост ВВП в Украине в 2010 году может составить 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время горячей телефонной линии в Кабинете министров Украины заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что эта цифра содержится как ожидаемый показатель в Меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ, который был пересмотрен для получения третьего транша кредита.

Как сообщал УНИАН, МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая 2009 г. в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.

10 июля руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины со 3,2 млрд. долларов до 3,3 млрд.