Рубль восстанавливается после обвала

Рубль продолжил восстановление на торгах во вторник из-за выхода участников рынка из длинных позиций по иностранной валюте и открытия новых коротких валютных позиций на фоне подъема на рынках нефти и акций, сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) начали торги вторника на ММВБ на отметке 38,36 рубля, что на 27 копеек выше вчерашнего закрытия, после чего продолжили рост и к 14.27 МСК поднялись в район 38,0 рубля.

Таким образом, рубль к корзине сегодня торгуется примерно на 85 копеек выше самого низкого с конца января уровня на отметке 39,03 рубля, достигнутого накануне.

Доллар снизился к рублю в секции с расчетами "завтра" на ММВБ до 32,8 рубля после роста выше 33,2 рубля накануне. Евро опустился до 45,26 рубля с самого высокого с конца февраля уровня в 46,17 рубля, достигнутого в минувший понедельник.

Поддержку рублю во вторник оказывают цены на нефть, которые находятся выше отметки $60 за баррель после падения ниже $59, а также фондовые рынки: российские индексы РТС и ММВБ прибавляют около 3,5 процента.

Участники рынка называют нынешнюю коррекцию ожидаемой. Эксперты прогнозировали, что при стабилизации или росте мировых цен на нефть рубль снова начнет укрепление