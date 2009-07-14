Оптовые цены в США в июне выросли на 1,8%
15:53, 14 июля 2009Финансы
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Вслед за топливом
Оптовые цены в США продемонстрировали самый серьезный рост с ноября 2007 года, следуя за ростом цен на топливо, сообщает ВВС.
Министерство труда США сообщает, что в июне 2009 года индекс цен производителей (Producer Price Index), который отражает стоимость товаров, прежде чем они достигают полок магазинов, вырос на 1,8%.
Это произошло после роста оптовых цен в мае на 0,2%.
Экономисты ожидали в прошлом месяце прироста цен на 0,9%.
Розничные цены в США также выросли.
В июне они увеличились на 0,6%.
Это наибольший рост за последние пять месяцев.
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