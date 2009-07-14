Оптовые цены в США в июне выросли на 1,8%

Оптовые цены в США продемонстрировали самый серьезный рост с ноября 2007 года, следуя за ростом цен на топливо, сообщает ВВС.

Министерство труда США сообщает, что в июне 2009 года индекс цен производителей (Producer Price Index), который отражает стоимость товаров, прежде чем они достигают полок магазинов, вырос на 1,8%.

Это произошло после роста оптовых цен в мае на 0,2%.

Экономисты ожидали в прошлом месяце прироста цен на 0,9%.

Розничные цены в США также выросли.

В июне они увеличились на 0,6%.

Это наибольший рост за последние пять месяцев.