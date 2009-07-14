На межбанке доллар снова подорожал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,6730/7,7220 грн./долл., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 7,6990/7,7290 грн./долл. А к закрытию ценовые уровни выросли - 7,7015/7,7330 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Национальный банк Украины вышел с интервенцией по валютной паре USD/UAH по курсу 7,62/7,64 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2345/0,2380 грн./рубль, к 12:00 ценовой спрэд сузился – 0,2372/0,2380 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2373/0,2390 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 32,31 рублей за доллар (-0,4091).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3961/1,4014 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7190/10,8000 грн./евро, к 12:00 сузился спрэд - 10,7500/10,7900 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,7620/10,8150 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6564 грн./долл.